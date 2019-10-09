Sıcak ve nemli hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık dönemde alçak basınç ile sıcak ve nemli havanın etkisiyle, en yüksek hava sıcaklığının 32-32 derece olacağını kaydetti.

Buna göre hava yarın parçalı çok bulutlu, cuma parçalı az bulutlu, cumartesi parçalı bulutlu, pazar açık az bulutlu, pazartesi ve salı açık az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, çarşamba parçalı az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32-35, sahillerde 28-31 derece santigrat dolaylarında olacak.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

09/10/2019 15:59