HABER KIBRIS

Sıcak ve Nemli Hava Sürecek

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18/07/2018

Sıcak ve Nemli Hava Sürecek

Genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de 37-40 derece dolaylarında olacak. 

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık zamanla parçalı ve az bulutlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 37- 40, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.    

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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TAGS: hava durumu, hava kıbrıs, kıbrıs hava, kktc hava durumu
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