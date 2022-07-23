Sıcaklar artıyor!
Meteoroloji Dairesi hava durumu raporu...
23/07/2022
Önümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 38 – 41; sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 23 - 29 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen sürede KKTC alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava periyod süresince açık olacak; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.