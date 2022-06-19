Sıcaklar geliyor!

Hava sıcaklığı hafta boyunca 35-38 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19 – 24 Haziran tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette Salı günü kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esecek.

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19/06/2022 10:46