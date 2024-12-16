Yarın öğleye kadar yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 17-23 Aralık tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın, parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu, çarşamba ve perşembe az bulutlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden, pazar ve pazartesi günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.