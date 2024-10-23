Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında

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23/10/2024

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Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında

Ülke, genellikle yüksek basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak. Hava sıcaklığı hafta boyunca geçen haftaya göre 1 derecelik düşüşle 25-28 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Ekim tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, hava hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında olurken rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman da kuvvetli esecek.

23/10/2024 15:22
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TAGS: Hava sıcaklığı, haber, hava durumu
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