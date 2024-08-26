Yarın öğle saatlerinde yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık 35-38 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba ve perşembe parçalı ve az bulutlu, diğer günler az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.