Sıcaklık 38-41 derece!

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, açık geçecek.

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17/07/2022

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Sıcaklık 38-41 derece!

Bölgenin 17-22 Temmuz tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Sıcaklık, 38-41 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, açık geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.             

 

17/07/2022 09:57
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TAGS: hava, sıcak, geliyor,
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