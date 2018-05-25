Sıcaklık 39’dan 31 dereceye düşecek

Ülke, alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli havanın etkisinde. Hafta sonu ve pazartesi yer yer sağanak yağmur

bekleniyor. Hafta başlarında 39 dereceye kadar yükselen sıcaklık 31’e düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Mayıs -1 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar ve pazartesi günleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Haftanın diğer günleri

parçalı bulutlu geçecek.

Hava, iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.