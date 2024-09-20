Meteorolojiye göre, hafta sonu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı da düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle periyodun ilk yarısında üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava yarın ve pazar günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Pazartesi de yer yer sağanak bekleniyor. Salıdan itibaren hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

-Sıcaklık 4 derece düşecek, yağışlı günlerde rüzgar kuvvetli esecek

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 28-31, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 32-35, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında kuvvetli esecek.