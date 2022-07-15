Sıcaklık 41 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerini açıkladı.

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15/07/2022

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Sıcaklık 41 dereceye kadar yükselecek

 Bölgenin 16-22 Temmuz tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Sıcaklık, 38-41 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın ve diğer günler açık geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.  

15/07/2022 14:53
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TAGS: Sıcaklık, 41 derece, hava, durumu
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