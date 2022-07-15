Sıcaklık 41 dereceye kadar yükselecek
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerini açıkladı.
15/07/2022
Bölgenin 16-22 Temmuz tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Sıcaklık, 38-41 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın ve diğer günler açık geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.