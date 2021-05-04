Sıcaklık mevsim normallerinin 8 derece üstünde

Meteoroloji Dairesi sıcaklık konusunda uyararak orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyrederek, kıyı şeridinde 30-34 derece, iç kesimlerde ise 37-39 derece dolaylarında olacak.

“Ultraviyole radyasyonu yüksek” başlığıyla yapılan uyarıda, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında 15 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli olarak esecek.

Öte yandan tozlu havanın da 6 Mayıs Perşembe gününe kadar süreceği bildirildi.

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04/05/2021 08:57