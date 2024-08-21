Sicilya'da batan süper lüks yatta gizemli kayıplar

İtalya’nın Sicilya Adası açıklarında Pazartesi günü meydana gelen fırtına sırasında, 56 metrelik süper lüks bir yat battı. Yatta bulunan 22 kişiden biri hayatını kaybederken, 15 kişi kurtarıldı. Ancak, kayıp olan 6 kişiyi arama çalışmaları hala sonuç vermedi. Kayıp isimlerin netleşmesiyle birlikte, olayla ilgili çeşitli şüpheler ve tartışmalar gündeme geldi.

Batma olayı, bölgede demirli bulunan diğer yelkenlilere hiçbir şey olmaması nedeniyle dikkat çekti. Batan teknenin direğinin kırılmasına neden olan durumun, yatın demirli olmasından kaynaklandığı bildirildi. Ancak kayıp isimler ortaya çıktıkça, sorular da çoğaldı.

İNGİLTERE'NİN BİLL GATES'İ

Kayıp 6 kişi arasında, İngiltere’nin "Bill Gates’i" olarak anılan Michael Lynch ve 18 yaşındaki kızı da bulunuyor. Lynch, yazılım firması Autonomy'yi, Amerikan teknoloji devi Hewlett-Packard'a 11 milyar dolara satmasının ardından yıllardır dava süreciyle mücadele ediyordu. Şirketi zarara uğratmakla suçlandığı dava 13 yıldır devam ediyordu ve Lynch, bir süre ev hapsinde tutulmuştu. Haziran ayında beraat eden Lynch'in, bu beraati kutlamak için mavi tura çıktığı iddia ediliyor.

Batan teknede kaybolan isimler arasında, Lynch'in avukatlığını üstlenen Cris Morvillo ve Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley'nin uluslararası departmanının başındaki Jonathan Bloomer da bulunuyor. Bu kayıp isimler üzerindeki şüpheler, aynı davada Lynch ile birlikte yargılanan ortağı Stephen Chamberlain'in de teknede olduğu gün bir araç tarafından çarpılarak hayatını kaybetmesiyle daha da arttı.

YATIN ADI DA DİKKAT ÇEKTİ

Batan yatın adı da dikkat çeken bir başka detay olarak öne çıkıyor. Teknenin, Lynch’in doktora tezinin ve yazılım şirketinin temelini oluşturan Thomas Bayes’in teorisinden ilham alınarak “The Bayesian” olarak adlandırıldığı düşünülüyor. Yat, denizin 49 metre derinliğine gömülmüş durumda. Uzmanlar, bir yelkenlinin fırtınada bu kadar derine batmasının neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekiyor.