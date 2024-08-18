Sidar Karakuş’tan Lefkoşa’da Alaturka Pop Resitali

Lefkoşa, geçtiğimiz akşam Sidar Karakuş’un büyüleyici sesiyle unutulmaz bir geceye tanıklık etti. Farklı tarzı ve Alaturka Pop müziğiyle sahne alan Karakuş, AVLU'da verdiği konserle müzikseverlerin kulaklarının pasını sildi. Kapalı gişe gerçekleşen bu özel konser, sanatçının Kıbrıs genelinde ününü daha da pekiştirdi.

Sidar Karakuş, Alaturka Pop müziğe getirdiği özgün yorumuyla büyük beğeni toplarken, sahnedeki performansıyla izleyicileri adeta mest etti. Konserin ardından sanatçı, Lefkoşa’da yankı uyandıran bu performansıyla tüm Kıbrıs’ta isminden söz ettirmeye başladı.