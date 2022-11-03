Şiddet iddiaları Brad Pitt'in şöhretini sarstı

Eski eşi Angelina Jolie ve çocuklarına fiziksel saldırısı bulunmakla suçlanan Brad Pitt, çoğunluğunu Amerikalıların oluşturduğu bir anket sonuçlarına göre ciddi bir prestij kaybı yaşadı.

Eski eşi Angelina Jolie’nin özel jetleriyle yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında sarhoşken kendisine ve iki çocuğuna saldırdığı iddiasıyla gündeme gelen Brad Pitt, bazı araştırmalara göre prestij kaybı yaşadı.

Oscarlı yönetmen Damien Chazelle’in yeni filmi Babylon ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan oyuncunun, şiddet ve şaraphane davasıyla gündeme gelmesi kamuoyunda olumsuz etki yarattı.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre, Amerika’da 2211 kişinin katıldığı bir ankette Pitt’in imajının etkilendiği ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 70’i Pitt için “çok olumlu” yada sadece “olumlu” düşünceleri olduğunu belirtti.

Jolie’nin iddialarından sonra katılımcıların fikirlerinin değiştiği ve yüzdelik oranının 65’e düştüğü ortaya çıktı.

Kadın katılımcıların yüzde 49’u, erkek katılımcıların ise yüzde 56’ı Pitt’in olduğu bir filmi izleme konusunda olumlu düşüncelere sahip olduklarını ifade etti.

Veriler daha detaylı incelendiğinde ise 35 - 44 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 66’sı Pitt’in filmlerini izlemek istediğini söylerken bu oran 45 - 64 yaş aralığında yüzde 50’ye düşüyor.

JOLIE'NIN SUÇLAMALARI

Ailenin Fransa'dan Los Angeles'a seyahati sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda Angelina Jolie, Pitt'in kendisini kafasından tutarak sarstığını, bir çocuğunu boğazladığını ve diğerinin suratına vurduğunu savundu. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Pitt'in olayda sözlü şiddet de uyguladığı ve aile bireylerinin üzerine alkol döktüğü de iddia edildi. Brad Pitt ise suçlamaları reddetti.

Pitt ise Jolie'yi bağdaki hisselerini kendisinden habersiz satmakla suçluyor. Ünlü çift Fransa'daki Miraval Şatosu'nu 2008 yılında ortaklaşa almış, altı yıl sonra burada evlenmişti.

MUHABİRE KÖTÜ MUAMELE

Ünlü oyuncu son olarak ABD’de gerçekleştirilen Formula 1 Grand Prix yarışlarını yakından takip etmişti. Üç gün boyunca ön saflardan yarışları izleyen 58 yaşındaki Oscar’lı aktöre hayranlarının ve basının ilgisi yoğundu. Hayranlarına imza veren ve onlarla bol bol fotoğraf çektiren Amerikalı yıldızın bir basın mensubuna karşı tavrı, eleştiri oklarının hedefine konmasına neden oldu.

Pitt, yarışı canlı yayınlayan Sky Sports’un muhabiri Martin Brundle’a karşı soğuk tavrıyla dikkat çekti. Yarışlardan önce tanınmış yüzlerle yaptığı röportajlarla tanınan İngiliz gazeteci, canlı yayında Pitt ile konuşmaya çalıştı. 63 yaşındakiBrundle, Pitt’e, yarış sorusundan önce başrolde yer alacağı Formula 1 filmine dair soru sordu. Teksas eyaletinin Austin kentinde yapılan Formula 1 yarışının pazar günkü ayağında Pitt, “Teşekkürler dostum” diyerek muhabiri geçiştirmeye çalıştı.

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03/11/2022 21:11