Şiddet iddiaları sonrası konuştu: Yanıt mahkemede verilecek

Angelina Jolie'nin çocuklara ve kendisine şiddet uygulamakla suçladığı Brad Pitt'in yakınları Jolie'yi 'karalama kampanyası' yürütmekle suçluyor.

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08/10/2022

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Şiddet iddiaları sonrası konuştu: Yanıt mahkemede verilecek

Oscarlı oyuncu Brad Pitt (58), eski eşi Angelina Jolie'nin (47) hakkındaki şiddet suçlamalarına tepki gösterdi.

Jolie'ye ve çocuklarına şiddet uygulamakla suçlanan Pitt'in avukatı, "Yapmadığı hiçbir şeyi üstlenmeyecek. Sürekli kişiliğine yönelik bir saldırı altında. Her zaman yaptığı gibi yanıtını mahkeme huzurunda verecek" diye konuştu.

Pitt'in yakınları ise Jolie'yi 'karalama kampanyası' yürütmekle suçluyor.

Öte yandan yıldız oyuncu Pitt ile model Emily Ratajkowski'nin yeni birlikteliğe yelken açtıkları iddia edilmişti.

08/10/2022 12:34
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TAGS: Brad Pitt, Angelina Jolie’
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