Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü ile Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı iş birliğinde makyaj öğretmeni Safiye Yalnız ve öğrenciler tarafından “Kadına Karşı Şiddet Sergisi” düzenlendi.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin “Mezuniyet projesi’’ dersi kapsamında organize edilen serginin açılışını, Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber yaptı. “Kadına Karşı Şiddet Sergisi”nde, bölüm öğrencileri tarafından şiddete uğrayan kadınların gerçek hayat hikayeleri saç ve makyaja yansıtıldı.

KADINA KARŞI ŞİDDET EVRENSEL BİR SORUN…

Kadına karşı şiddet sergisinin düzenleme amacının kadın şiddetlerinin son bulması olduğunu belirten Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, kadına yönelik şiddetin, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel bir sorun olduğunu vurguladı.

Aksoy, kadına yönelik her türlü fiziksel ve psikolojik şiddete karşı hayır demek için toplumun gereken dayanışmayı ve hassasiyeti göstermesi gerektiğini, kadına karşı uygulanan her türlü şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ifade etti.

Aksoy, ayıca sergiye katkılarından dolayı Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay’a ve Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü makyaj öğretmeni Safiye Yalnız’a teşekkürlerini sundu.

01/01/2020 16:11