Şiddetin nedeni haraç talebi

Haber Kıbrıs- Özel

Gönyeli’de bugün saat 18.45 sırlarında Kolan Hastanesi karşısında feci şekilde darp edilen 22 yaşındaki Nardün Akram Hassan’ın darp edilme nedeni ortaya çıktı. 15 eli sopalı maganda Nardün Akram Hassan’ın arabasının önünü keserek ondan haraç istedi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin duyurduğu kavga olayı ile ilgili polis henüz açıklama yapmadı.

Kavga nasıl olmuştu?

Gönyeli’de saat 18.45 sırlarında bir kişi yaklaşık 15 kişi tarafından darp edilmişti. 15 eli sopalı maganda bir aracın önünü kesmiş ve şoförü öldüresiye dövmüştü. Darp edilen kişi 112 acil servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Darp edilen 22 yaşındaki Nardün Akram Hassan’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.