Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu
28/09/2018
Endonezya'yı vuran 7,5 şiddetindeki depremin ardından dev tsunami dalgaları sahili dövmeye başladı. Dalgalar depremin merkez üssüne yakın Sulawesi adası sakinlerinden birinin cep telefonuyla kaydedildi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletinin Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem için verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.
Ancak dev dalgalar sahili döbmeye başladı. İlk gelen daganın metrelerce kıyıdan içeri ilerlediği görülüyor.