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Şiddetli yağışlar Dipkarpaz bölgesini de etkiledi

Ülkemizde dün akşam başlayan şiddetli yağışlar Dipkarpaz bölgesini de etkiledi.

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04/12/2018
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Şiddetli yağışlar Dipkarpaz bölgesini de etkiledi

BRT muhabirinin edindiği biglye göre, şiddetli yağışlar nedeniyle Dipkarpaz’da bir evi su basarken, 2-3 yerde de set duvarı yıkıldı.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Kaleburnu ve Dipkarpaz’da hasar tesbiti için incelemelerde bulundu.

Bu arada Dipkarpaz Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Köyümüzde Meydana Gelen Yoğun Yağış Sonrası, Başkan, İdare Amiri ve Sorumlu Çavuş Yerinde İncelemelerde Bulun. Yaşanacak Herhangi Bir Aksi Durumda Bize Ulaşınız”.

Iletişim:

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TAGS: dipkarpaz, yağmur, haber
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