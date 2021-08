Sideral Denizcilik yargıya gidiyor!

Sideral Denizcilik Direktörlerinden Nezire Ulus Göker, sosyal medyadan "yapılan usulsüzlükler ve karalama çalışmalarına ve de organize iş peşinde olanlara cevap" notuyla yaptığı paylaşımda Sidereal Lines Ltd. olarak yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Nezire Ulus Göker'in açıklaması şöyle:

YAPILAN USULSÜZLÜKLER VE KARALAMA ÇALIŞMALARINA VE DE ORGANİZE İŞ PEŞİNDE OLANLARA CEVAB OLARAK SIDEREAL LINES LTD. AÇIKLAMASIDIR:

9 aydır sonuçlanamayan ihalelerin bu sürede yaşanan süreçlerinin farkında olarak, önceki 2 ihalede sunduğumuz dosyamızın Merkezi İhale Komisyonu ve teknik ekip tarafından inceleme sonucunda eksiksiz dört dörtlük dosya sunduğumuz sonuçlarından sonra bu son yapılan ihaleyi de sonuçta iptal edecek oyunlarını hep öngördüğümüz için son yapılan ihalenin sabahı ihale dosyamızdaki evraklarımızın tümünü noter huzurunda tetkik ettirerek noter tasdiki hazırlatıp bir nüshasını da ihale dosyasına ekledik.

NEDEN mi?Çünkü; karşımızda devlet eşrafından keyfi kararlar alan bazı “Organize İşler” kişilerinin yer aldığının ve bu kişilerin kendi çıkarları doğrultusunda işlerine taş koyduğumuz için DEVLET KURUMLARINI da kullanarak bizi karalamaya çalıştıklarını, çarpık haberlerle kamuoyunda “Algı Operasyonu” yapmaya çalıştıklarını görüyorduk.

11 Ağustos 2021 tarihinde yapılan son yakıt alım ihalesinin iptal kararına ilişkin Merkez İhale Komisyonundan bize iletilmiş resmi bir yazı yoktur. Ancak; Merkezi ihale komisyonuna yakın bazı kaynaklardan aldığımız resmi olmayan bilgilere göre “Katılımcıların Evraklarındaki Sorunlardan Dolayı” ihalenin iptal edilmiş olması gibi şaibeli bir açıklama geleceği bilgisine ulaştık. Tam da bu noktada; “Organize İşleri” öngörebildiğimiz ve çok uzun yıllara uzanan iş tecrübemiz nedeniyle noter onayı aldık. 9 aydır süregelen ve iptal edilen ihalelerde yaşanan sahte evrak skandallarından dolayı tüm şirketlerin evraklarının kontrol edilmesi için de ısrarcı olduk.

Tüm bu bilgiler ışığında, Sidereal Lines Ltd. Şti’nin ihalede yer alan evraklarının doğruluğunun teyidi için çok özel ve uzmanlaşılmış bir bilgiye sahip olunması da gerekmemektedir.

Özellikle, şirketimiz evrakları arasında yer alan “Rafineri Opsiyon” belgesindeki yetkili imza sahibi kendisinin telefonla K.K.T.C. Savcılık ve PGM yetkilileri olarak tanıtan kişilerce aranıp belgeye istinaden teyit alındığı da bizzat tarafımıza bildirmiştir.

Dolayısıyla, bu durumda ihale dosyaları ve evraklarına ilişkin raporlar hazırlanırken eğer bizim yani Sidereal Lines Ltd. Şti’nin evraklarımıza dair “Uygun Değil” ibaresine yeltenmek oldukça absürd bir durum olur. En nihayetinde bu raporları yazan kişiler de insandır ve her zaman “İnsan Faktörü” hata payı vardır. Bu da çok basit şekilde ispatlanacaktır; kimsenin şüphesi olmasın. Bu absürd komediyi bir de DELLAL DÜDÜK etmeye çalışan Tipic Sevdalısı “TPIC Avukatları” ile uyduruk bir düzenlemeye gidilmesi halinde, bu yanlışlığa yandaşlık eden kişilerin, kim olduğunun bir önemi olmadan karşısında yine hakkımızı aramak üzere Sidereal Lines Ltd. olarak yargı yoluna başvuracağız. Bundan hiçbir zaman geri adım atmayacağız, “Yargıya Ve Yargı Bağımsızlığına” güveniyoruz.

Bu habere tepkiniz:



24/08/2021 14:43