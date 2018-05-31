Sidney'de büyük yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Avustralya'nın başkenti Sidney'de tadilat halindeki binada büyük bir yangın çıktı. Alevler hızla ilerledi. Yangın kimse yaralanmadan söndürüldü.

Avustralya'nın başknti Sidney'de 11 katlı binada büyük bir yangın çıktı.

Dış cephesi tadilatta olan binadan 20'ye yakın insan tahliye edildi. Yangın kimse yaralanmadan söndürüldü. Yere saatle sabah 8.00 sularında başlayan yangın kısa sürede etrafa sıçrayarak tüm binayı kapladı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.