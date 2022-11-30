Şifa Yükselen hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen simalarından, iyi insan Şifa Yükselen yaşamını yitirdi.

Yükselen’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Şifa Yükselen’in cenazesi yarın öğle namazının ardından Gazimağusa Mezarlığı’na defnedilecek.

Yenierenköy Belediyesi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı:

“Yenierenköy sakini Erol Yükselen’in çok kıymetli annesi ŞİFA YÜKSELEN’in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi yarın (1 Aralık Perşembe) öğle namazına müteakip Gazimağusa kabristanlığında defnedilecektir. Yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun.”

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30/11/2022 20:41