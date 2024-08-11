Sifan Hassan tarih yazdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar maratonda Hollandalı Sifan Hassan, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında kadınlar Maraton yarışının finali yapıldı.

Hollandalı Sifan Hassan 2.22.55 derecesiyle, Londra 2012'de Etiyopyalı Tiki Gelana'ya ait (2.23.07) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı.

Bu disiplinde Etiyopyalı Tigst Assefa 2.22.58'le gümüş, Kenyalı Hellen Obiri 2.23.10 derecesiyle bronz madalya kazandı.Sifan Hassan, hem 5 bin ve 10 bin metrelerde bronz madalyaların ardından hem maratonda altın madalya kazanarak tarihe geçti.

Bugüne kadar sadece 1952'de Emil Zatopek, bu üç dalda da altın madalya kazandı.