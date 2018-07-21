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Şifreleri çözüldü: 'Yemek midesini bozdu: Mağdurla cinsel birliktelik...'

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında örgütün şifreli konuşmaları deşifre edildi.

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21/07/2018

Şifreleri çözüldü: 'Yemek midesini bozdu: Mağdurla cinsel birliktelik...'

Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri Habertürk’teki iddialara göre şöyle sıralandı:

Ailem çağırıyor :  Adnan Oktar çağırıyor 

Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Arkasından dedıkodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak

Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

10 kilo et geldi : 10 bin TL örgüte para geldi.

100 kilo toprak geldi : 100 bın TL çek geldi.

Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen müridin haber vermesi

Dragos’ta buluşalım: Adnan Oktar’ın evinde buluşalım

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TAGS: Adnan Oktar , haber, kıbrıs
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