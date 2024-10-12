Şifreli yol çizgileri kullanıma sunuldu! İşte anlamı

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde belediye, hız sınırının 30 km/s olarak belirlendiği caddede trafiğin güvenliği için deneysel yol işaretleri deniyor. Sürücülerin dikkatini ve hız sınırı gerekliliklerine uymalarını sağlamak için, trafiğe ayrılan şeridi görsel olarak daraltan bir işaretleme geliştirildi. Bu da sürücüleri hızlarını belirtilen gerekliliğe düşürmeye zorluyor.

YOLUN GENİŞLİĞİ AYNI AMA DARALTILMIŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR

Sürücüler sadece sokakta yavaşlamakla kalmıyor, aynı zamanda görsel olarak daralan şerit onları daha dikkatli sürmeye teşvik ettiği için daha dikkatli sürüyorlar.

Aslında, yeni asfaltlanmış yolun genişliği aynı kaldı, ancak uygulanan geniş grafik şema işaretleri her iki yönde de daraltıyor gibi görünüyor.

ARAÇ YAVAŞLAYINCA YOL ÇİZGİLERİNİ OKUYABİLİYOR

Uygulanan algoritmaya göre tasarımcı, işaretleme çizgilerinin genişliğini, uzunluğunu ve sırasını değiştirdi. Daraldığı sanılan yol nedeniyle şoför yavaşladığında, yerde yazan 30 sayısını da net bir şekilde görüyor.

Araç dışından bakanlar yerdeki çizgileri süs olarak görebiliyor, sadece hareket halindeki araçlar yazıları okuyabiliyor. İşaretlemenin içeriği yalnızca yoldan ve yalnızca sürücünün dikkat ettiği bir mesafeden okunduğu belirtiliyor.