Sigara dumanı korneadaki hücreleri öldürüyor

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20/10/2021

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Sigara dumanı korneadaki hücreleri öldürüyor

Sigaranın sağlığa olumsuz etkileri saymakla bitmiyor. Japonya'da yapılan son araştırma, sigara dumanın da gözlere olumsuz etkisini ortaya koydu.

Sigara paketlerinin üzerinde, sigaranın kalp ve akciğerlere etkisini anlatan uyarılar yer alırken, son yapılan araştırmalar, sigaranın zararlarının kalp krizi ve kanser ile sınırlı olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sigaranın gözde, sarı nokta, glokom ve katarakt gibi hastalıklara yol açtığı, retina, göz sinirleri ve doğrudan göz bebeğine zarar verdiği biliniyordu.

Korneadaki hücreleri öldürüyor

Japonya’daki Gifu Pharmaceutical Üniversitesi’nin yürüttüğü son araştırmaya göre sigara dumanı da, göze büyük zarar veriyor. Bu duman gözün yüzeyini etkiliyor ve korneadaki hücreleri öldürüyor.

Sigara ve elektronik sigara dumanı aynı zamanda göz yaşı kanallarını da kurutuyor. Sigara içenlerin, içmeyenlere oranla göz kuruluğu yaşama ihtimali de iki kat daha fazla.

Duman, sigara içmeyenleri de diğer hastalıklarda olduğu gibi etkiliyor ve gözler de hasar kalmasına neden olabiliyor.  

20/10/2021 13:35
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TAGS: Sigara dumanı, kornea, haber
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