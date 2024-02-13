Sigara ile mücadelede umut vaat eden sonuçlar ve riskler

Dünyada uzun yıllardır süren sigara ile mücadele, bilimsel ve teknolojik yeniliklerle destekleniyor. Tütünde zarar azaltımı yaklaşımı, bu alanda yapılan yatırımlar ve düzenlemeler milyonlarca yetişkinin sigaradan uzaklaşmasına yardımcı oluyor.

2023 senesinde Catania Üniversitesi Klinik ve Deneysel Tıp Bölümü ve Zarar Azaltma Hızlandırma Mükemmeliyet Merkezi tarafından yayımlanan CEASEFIRE araştırması, dumansız ürünlere geçiş yapan yetişkin sigara tüketicilerinin önemli bir bölümünün sigaradan uzak kaldığını gösteriyor. Sigara ile mücadelede alternatif ürünlerin desteği birçok yönüyle titizlikle ele alınması gereken bir konu. Ancak özellikle gençlerin arasında popülerliği artan tek kullanımlık e-sigaraların yaygınlığı endişe veriyor.

Sigara içmeye devam edecek yetişkin tüketiciler için önemli bir halk sağlığı fırsatı barındıran yenilikçi ürünler kendi içlerinde de farklı kategorilere ayrılıyor. Sigara kaynaklı hastalıkların birincil sebebi yanma sonucu ortaya çıkan zararlı zararlı maddeler. Tütünde zarar azaltımının temel prensibi yanmayı ortadan kaldırarak bu maddelerin oluşumunu önemli ölçüde engellemek. Bu çerçevede üreticiler farklı kategorilerde farklı ürünler geliştiriyor. En öne çıkan kategoriler ise ısıtılan tütün ürünleri ve e-sigaralar.

“Göze çarpan” sonuçlar

12 hafta süren CEASEFIRE araştırmasının sonuçları ısıtılan tütün ürünlerine geçiş yapan yetişkin tüketicilerin %39.1’inin, e-sigaralara geçiş yapan yetişkin tüketicilerin ise %30.8’inin bu kısa süre içerisinde sigara kullanımını sonlandırdığını ve sigaraya geri dönmediğini ortaya koyuyor.

Tehditlere dikkat

Yenilikçi ürünlerin üretimden satışa kadar her aşamada çok sıkı denetlenmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Özellikle e-sigaraların vergi politikalarından satış kurallarına kadar pek çok alanda global bir standart bulunmuyor. Bu durum istenmeyen sonuçlara yol açarken özellikle gençlerin erişiminin engellenmesi konusunda düzenleyici otoritelere büyük rol düşüyor. İngiltere, Amerika, Almanya, İsviçre gibi birçok gelişmiş ülke, gençlerin özellikle tek kullanımlık e-sigaralara erişimini engelleyebilmek için düzenlemeler geliştirmeye çalışıyor. Ancak kaçak piyasasının çok yaygın olduğu e-sigara pazarı genç kullanımı bakımından büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Tüm önlemlere rağmen İngiltere’de gençlerin e-sigara kullanımının 2022 yılında iki katına çıkması endişe veriyor. 2021’de gençlerin %7.8’i tek kullanımlık e-sigara içerken bu oran 2022 yılında %52.8’e çıktı.

Isıtılan tütün ürünleri ve e-sigara farkı

Isıtılan tütün ürünleri gerçek tütünü yakmadan ısıtma prensibi ile çalışır. E-sigaralar ise genellikle nikotin içeren bir sıvıyı ısıtır. Temelde tamamen farklı olan bu iki kategorideki ürünler yetişkin sigara tüketicilerinin farklı taleplerini gözeterek dünyada birçok ülkede piyasaya sunuluyor.