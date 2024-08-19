Sigara izmariti yangın çıkardı!

Lefkoşa’da dün saat 15:00 sıralarında, bir apartman dairesi içerisinde, muhtemelen tablada bulunan sönmemiş sigara izmaritinin kıyafetler üzerine düşüp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın ikametgah sakini tarafından söndürülmüş olup İtfaiye Ekipleri tarafından soğutma yapıldı. Yangın sonucu, üç kişilik divan, şilte ve muhtelif kıyafetler yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise ikametgahın bir odasının tavanı da islendi. Soruşturma devam ediyor.

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