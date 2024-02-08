Sigara, sindirim sistemi sağlığını da tehdit ediyor!

Sigara, sadece akciğer ve kalp değil, sindirim sisteminde de ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Sigaranın en çok reflü hastalığı ve peptik ülser hastalığının oluşmasına ve ilerlemesine neden olduğunu ifade eden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Sigara içenlerde safra kesesinde taş oluşması riski artar. İnflamatuar bağırsak hastalıklarından Crohn hastalığının iyileşmesini zorlaştırır ve nüks oranını artırır.” dedi.

Prof. Dr. Aytaç Atamer: “Sigara içenlerde dudak, boğaz, yemek borusu, mide ve kolon kanseri daha sık oranda görülür ve tedavisi daha zor olur.”

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, sigaranın sindirim sistemi üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

“Sigara sindirim sisteminde de birçok rahatsızlara neden oluyor.”

Sigaranın akciğer ve kalpte birçok hayati tehlike arz eden hastalıklara sebep olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Sigara sindirim sisteminde de birçok rahatsızlara neden oluyor. Her yıl binlerce kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor.” dedi.

Sigara içilmesinin sindirim sistemine verdiği zararlara işaret eden Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Sigara en çok reflü hastalığı ve peptik ülser hastalığının oluşmasına ve ilerlemesine neden olur. Sigara içenlerde safra kesesinde taş oluşması riski artar. İnflamatuar bağırsak hastalıklarından Crohn hastalığının iyileşmesini zorlaştırır ve nüks oranını artırır. Sigara içenlerde dudak, boğaz, yemek borusu, mide ve kolon kanseri daha sık oranda görülür ve tedavisi daha zor olur.” diye konuştu.

“Gastrit ve ülser oluşumu artıyor.”

Prof. Dr. Aytaç Atamer, halk arasında sigara içenlerde akciğer kanserinin sık olduğunun bilindiğini ama sindirim sistemi kanserlerinin sigara ile olan ilişkisinin yeterince bilinmediğini anlatarak, “Sigara içen kişilerde mide asit üretimi artıyor ve mide yüzeyinde bulunan aside karşı koruyucu etkisi olan mukus üretimi azalıyor. Bunun sonucunda gastrit ve ülser oluşumu artıyor. Sigara içenlerde gastrit ve ülser iyileşme hızı da azalıyor ve tekrarı artıyor.”

“Sigara içenlerde safranın kalitesi bozuluyor ve safra taşı oluşumu artıyor.”

Sigara içenlerde gerek mide asit üretiminin artması gerekse safranın mideye doğru olan kaçağının artması ve yemek borusu ile mide arasındaki kapağın gevşemesi sonucu reflü hastalığının daha kolay ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Sigara içenlerde safranın kalitesi bozuluyor ve safra taşı oluşumu artıyor. Sindirim için çok önemli olan safranın kalitesi azaldığı için gıdaların sindirimi zorlaşıyor. Sigara Crohn hastalığının ortaya çıkmasını artırıyor ve tedavisini zorlaştırıyor.” dedi.

Kabız olan kişilere doğal beslenme, spor ve sigarasız bir hayat önerisi

Prof. Dr. Aytaç Atamer, sigara içilmesinin tüm gastrointestinal (mide-bağırsak) sistemini etkilediğini belirterek, “Diğer organları ve dolaşım sistemini de etkilediği için ortaya çıkardığı zararlar katlanıyor. Sigara nikotin nedeniyle bir miktar bağırsak hareketlerini artırdığı konusu tartışmalı olmakla birlikte kabız olan kişilere sigara içilmesi önerilmemelidir. Doğal beslenme, spor ve sigarasız bir hayat bunun çözümüdür.” şeklinde sözlerini tamamladı.