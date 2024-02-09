Sigarayı bıraktıktan sonra neler değişir?

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklama yapan Doç. Dr. Nevhiz Gündoğdu, vücuttan atılan nikotin ile tat ve koku almanın daha da belirginleştiğini bildirdi.

Sigara içenlerin içmeyen kişilere göre solunum yollarında daha fazla enfeksiyona maruz kaldığına dikkat çeken Doç. Dr. Gündoğdu, akciğerlere zarar veren ve solunum yollarında önemli hasarlara yol açan sigara tüketiminin kronik bronşit, amfizem, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) vb. kalıcı hastalıklara neden olduğunu kaydetti.

Sigarayı bıraktıktan 12 saat sonra sigara dumanından temizlenen ciğerlerin çok daha iyi çalıştığını anlatan Doç. Dr. Gündoğdu, şöyle devam etti:

“Sigarayı bırakarak ayrıca sosyal yaşamda, yiyeceklerden alınan tatlardan, koku duyusuna kadar olumlu değişimler yaşanır. Sigarayı bırakma kararı aldıktan sonra bile çok daha iyi ve rahatlama hissedilir. İkinci gün koku ve tat alma duyularında keskinleşme fark edilir. Üçüncü gün daha rahat nefes almaya başlarken, ilerleyen dönemde yeniden sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Ev, araba vb. ortamlarda solunan hava daha temiz hale gelir. Ayrıca bağımlılığın hissettirdiği endişe azalarak, fiziksel rahatlama hissi oluşur.”

SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA NELER DEĞİŞİR?

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen değişiklikler, sağlığa olan olumlu etkileri kısa ve uzun vadede gösterir. İşte genel bir zaman çizelgesine göre sigarayı bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen bazı değişiklikler:

20 dakika sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar.

12 saat sonra kanınızdaki karbon monoksit seviyesi normal seviyelere düşer, bu da kanın oksijeni daha etkili bir şekilde taşımasını sağlar.

24 saat sonra kalp krizi riski azalmaya başlar.

2-3 gün sonra nikotin vücuttan tamamen atılır. Tat ve koku alma duyuları iyileşmeye başlar.

1 ay sonra akciğer fonksiyonları iyileşir. Öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır.

3-9 ay sonra solunum yollarındaki tıkanıklıklar azalır, akciğer fonksiyonu yüzde 10 kadar iyileşir.

1 yıl sonra kalp hastalığı riski, hâlâ sigara içen birinin riskinin yarısına düşer.

5 yıl sonra ağız, gırtlak, yemek borusu ve mesane kanseri riski yarıya iner. İnme riski de sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye düşebilir.

10 yıl sonra akciğer kanseri ölüm riski, sigara içen birinin riskinin yarısına iner. Pankreas ve larenks kanseri riski de azalır.

15 yıl sonra koroner kalp hastalığı riski, hiç sigara içmemiş bir bireyinkine eşit hale gelir.

Sigarayı bırakmanın sağlık üzerindeki olumlu etkileri, bırakma kararının alındığı andan itibaren hemen başlar ve zamanla artar. Sigarayı bırakmak, her yaşta sağlık için en iyi kararlardan biridir ve vücudun kendini iyileştirme kapasitesi oldukça etkileyicidir.

Bu bilgiler, genel bir rehber olarak sunulmuştur ve bireysel farklılıklar olabileceğini unutmamak önemlidir.

Sigarayı bırakma sürecinde destek ve rehberlik için sağlık profesyonellerine danışmak faydalı olacaktır.