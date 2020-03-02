Sığınmacıları taşıyan botu batırmaya çalıştılar

Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların botunun batırılmaya çalışıldığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden denize açılarak Yunanistan'a gitmeye çalışan sığınmacıların botu, Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından batırılmaya çalışıldı.

Yunanistan'a botla geçmek için yola çıkan sığınmacılara Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Yunan sahil güvenlik güvenliği göçmenlerin bulunduğu lastik botu, önce yanından hızla geçerek batırmaya çalıştı. Kameralara kaydedilen görüntülerde, güvenlik güçlerinin botun yakınına ateş ettiği ve daha sonra başka bir tekne ile yaklaşarak ellerindeki uzun çubuklarla botu batırmaya çalıştıkları görüldü.

02/03/2020 17:44