Sigma: Çavuşoğlu, iki egemen devlet arasından bir konferans istiyor

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28/04/2021

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Sigma: Çavuşoğlu, iki egemen devlet arasından bir konferans istiyor

Rum televizyonu Sigma, bugün yayınladığı haberinde Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun iki egemen devlet arasında yeni bir konferans yapılmasını istediğini programlarında dillendirdi.

Sigma TV haberinde Türk tarafının Cenevre’ye, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, iki toplumun değil, iki ayrı egemen devletin katılacağı yeni bir konferansa davet etmesini resmen istemek amacıyla gittiğini belirtti.

Bilindiği üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştükten sonra, şahsi twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘Kıbrıs Türk tarafının yeni çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi teyit ettik. Tek gerçekçi çözüm, yeni müzakerelerin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yapılmasıdır’ ifadelerine yer vermişti.

28/04/2021 17:57
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TAGS: mevlüt çavuşoğlu, haberkibrsi, kıbrıs egemen kıbrıs, sigma,
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