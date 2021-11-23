Sigorta Acenteleri Birliği’nden uyarı

Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği, döviz kurlarındaki değişikliklerle ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Döviz kurlarındaki artışlar nedeni ile olası bir hasar durumunda eksik sigorta uygulaması ile karşılaşılmaması ve mağduriyet yaşanmaması adına poliçe genel şartlarına göre mevcut risk değerlerinin kontrol edilip artırılması ile ilgili taleplerin tarafınızdan yapılması önem arz etmektedir.

Eksik sigorta tanımı aşağıdaki gibidir:

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23/11/2021 16:02