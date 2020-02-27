Sigorta affına başvurular başlıyor

Sigorta affına başvurular 2 Mart Pazartesi günü başlıyor. 4 ay boyunca sürecek başvurular 30 Haziran’da tamamlanacak. Yatırımlarını düzenli yapan, 1-10 arasında çalışanı olan işletmelere de teşvik verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu: "İlk kez 20 yılı kapsayan bir dönemle ilgili af çıkarılıyor. İşletmelere teşvik verme uygulaması da devrim niteliğinde"dedi.

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27/02/2020 13:35