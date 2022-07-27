Sigorta emeklileri kesintisiz ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta emeklilerinin Temmuz ayı maaşları yeni maaş tablosu üzerinden ödeneceğini açıkladı.

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27/07/2022
HK

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Sigorta emeklileri kesintisiz ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta emeklilerinin Temmuz ayı maaşları yeni maaş tablosu üzerinden ödeneceğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Sigorta emeklilerinin Temmuz ayı maaşları  yeni maaş tablosu üzerinden ödenecek.

Bakanlığımıza bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi, sigorta emeklilerinin  Temmuz  ayı maaşlarını bugün yeni maaş tablosu üzerinden  ve kesintisiz olarak ödeyecektir.

 Sosyal Sigortalar Dairesi personeli gece boyunca  özveri ile   çalışarak sigorta emeklilerimizin yeni maaş tablolarını  düzenlemiş ve yeni maaşları hazırlamıştır.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur

27/07/2022 09:04
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TAGS: Sigorta emeklileri
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