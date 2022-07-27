Sigorta emeklileri kesintisiz ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta emeklilerinin Temmuz ayı maaşları yeni maaş tablosu üzerinden ödeneceğini açıkladı.
27/07/2022
HK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta emeklilerinin Temmuz ayı maaşları yeni maaş tablosu üzerinden ödeneceğini açıkladı.
Açıklama şöyle:
Sigorta emeklilerinin Temmuz ayı maaşları yeni maaş tablosu üzerinden ödenecek.
Bakanlığımıza bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi, sigorta emeklilerinin Temmuz ayı maaşlarını bugün yeni maaş tablosu üzerinden ve kesintisiz olarak ödeyecektir.
Sosyal Sigortalar Dairesi personeli gece boyunca özveri ile çalışarak sigorta emeklilerimizin yeni maaş tablolarını düzenlemiş ve yeni maaşları hazırlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur