Sigorta hizmetleriyle ilgili yasa tasarısı komitede görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugünkü toplantısında da Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Gündemindeki “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye devam eden komite, tasarıyı bir sonraki toplantıda da ele almaya devam edecek.

Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği’nden yetkililerle Ersan Dağlı komiteye tasarıyla ilgili görüşlerini aktardı.

Canaltay başkanlığındaki toplantıda Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Alişan Şan’ın yanı sıra CTP Milletvekili Ürün Solyalı da yer aldı.