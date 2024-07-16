Sosyal sigorta prim desteği verilecek iş yerleri arasına, hastaneler, klinikler ve veterinerler de alındı.

Bu amaçla Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Güvenlik Yasası’nı kapsayacak yasa gücünde kararnameler hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nda onaylandı ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Mart 2024 - Şubat 2025 Dönemi Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:3” ile “Mart 2024 - Şubat 2025 Dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:3” ile bu yasalarda değişiklik yapılarak bu yılın mart ayından başlayarak Şubat 2025’e kadarki sürede sigorta prim desteğinden yararlanacak iş yerleri kapsamına, hastaneler, klinikler ve veterinerler de alındı.

Kararnameler Cumhuriyet Meclisi’ne de sunuldu.