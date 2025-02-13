Sigorta Şirketi Açma İzinleri Durduruldu

Sigorta şirketi kurulması izinleri Haziran 2025’e kadar durduruldu, ön izinler iptal edildi.

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Börte Barlasoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile yaptıkları görüşmenin detaylarını paylaştı. Sektörün temel sorunlarını gündeme getirdiklerini belirten Barlasoğlu, görüşmeye iki önemli maddeyle gittiklerini ifade etti.

Sigorta şirketi açma izinlerinin durdurulması ve Sigorta Hizmetlerinin Düzenleme ve Denetim Yasası’nın Meclis komitesinde görüşülerek değiştirilmesi taleplerini ilettiklerini aktaran Barlasoğlu, görüşme sonucunda 62010 sayılı Sigorta Hizmetlerinin Düzenleme ve Denetim Yasası’nın yarından itibaren Meclis’te görüşülmeye başlanacağı bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi.

Ayrıca, yasa tasarısı geçene kadar yeni sigorta şirketi açma izni verilmeyeceği ve ön izin dahi sağlanmayacağı konusunda mutabakata varıldığını ifade eden Barlasoğlu, sigorta sektöründe düzenlemeye yönelik adımların önemine dikkat çekti.