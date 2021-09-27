Sigortadan para almak için arabayı yaktılar

25 Eylül’de, Boğazköy Oray-11 sitesinde, H.H.T.’ye (E-55) ait jeep aracın yakıcı madde dökülerek yakılması olayıyla ilgili ileri soruşturmada, aracı, sigortadan para almak niyetiyle H.H.T.(E-55) ve M.F.’nin (E-60) birlikte yaktıkları tespit edildi.

İki zanlı tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

ESENKÖY’DE KANUNSUZ AVLANDI

İkinci İnce Av mevsimi kapsamında dün, av koruma görevlileri tarafından yapılan kontrollerde, H.Ö.’nün (E-22) Esenköy’de 7 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

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İSKELE'DE KADINA ŞİDDET

İskele'de B.K.(E-39) dün evinde tartıştığı kız arkadaşı K.E.’yi (K-27) darp edip bıçakla yaraladı.

Polis bültenine göre, yürütülen soruşturma kapsamında B.K.’nin (E-39) evinde bulunan üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kağıt parçası emare olarak alınırken, B.K. tutuklandı.

GÜZELLİK MERKEZİ ÇALIŞANI 171 BİN TL ÇALDI

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde Mayıs 2019-Ağustos 2021 çalışan S.T.’nin (K-61) müşterilerden tahsil ettiği 171 bin 884 TL parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi, söz konusu şahıs tutuklandı.

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27/09/2021 15:14