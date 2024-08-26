Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor

2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki çocuk dizisi Sihirli Annem'de rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya'dan müjdeli haber geldi.

Zeynep Özkaya, uzun yıllardır birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu.

Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere Büyükada'ya giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce neye uğradığını şaşırdı.

"İNANILMAZ MUTLUYUM"

26 yaşındaki Özkaya, paylaşımına; "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak" notunu düştü. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notunu düştü.

Ünlü ismin bu mutlu anlarına binlerce beğeni ve "Mutluluklar", "Çok güzelsiniz", "Tebrikler" gibi yorumlar yağdı.

Oğulcan Can da sevgilisi Özkaya'nın kendisine "Evet" dediğini bu kare ile duyurdu.

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?

Zeynep Özkaya, 23 Ocak 1998'de İstanbul'da dünyaya geldi. Özkaya, "Sihirli Annem" dizisinin ardından "İki Aile", "Eyvah Halam" ve "Altındağlı" dizilerinde de rol aldı. Lise eğitimi döneminde zorunlu devamlılık olduğu için ekranlardan uzak kaldığı belirten ünlü isim, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunudur. Ünlü isim, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.