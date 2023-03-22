Şiirin olduğu yerde umutsuzluk olmaz!

Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de her 21 Mart, Dünya Şiir Günü olarak kutlanıyor.

CTP Lefkoşa İlçesi’nden yapılan paylaşımda, “Bu çerçevede yurdumuza şiirleri ile umut olan parti üyemiz Sn.Tamer Öncül'e ve Sn.Ahmet Okan'a Lefkoşa ilçe başkanımız Devrim Barçın ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz tarafından günün anısına birer plaket sunulmuştur.” denildi.

Paylaşımda, “Sanatçılarımıza ülke kültürüne yaptıkları katkılardan dolayı bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız.” ifadelerine yer verildi.

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22/03/2023 17:23