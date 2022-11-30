"Şiirin Sonbaharı” seyirciye sunuldu, son gösterim bugün

Baraka Gençlik Tiyatrosu’nun hazırladığı “Şiirin Sonbaharı” adlı tiyatral şiir dinletisi Arabahmet Kültür Evi’nde seyirciye sunuldu.

Hakan Çakmak’ın, 29 Kasım’da doğum günü olması sebebiyle anıldığı etkinlikte izleyiciler duygu dolu anlar yaşarken interaktif sahnelerde oyunculara eşlik ettiler.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, kasım ayında göçüp giden şairler Fikret Demirağ, Gülten Akın, Orhan Veli Kanık, Ümit Yaşar Oğuzcan ve Nevzat Üstün, hayatından kesitler ve şiirler ile sahneye taşınırken, yine kasım ayında kaybedilen önemli müzisyen Timur Selçuk şarkıları oyunda yer aldı.

Sol Anahtarı şarkılarının da yer aldığı gösteriyi Fikret Demirağ’ın eşi Emine Demirağ da izledi.

Baraka Tiyatro Ekibi kolaylaştırıcısı Nazen Şansal’ın oyun öncesi yaptığı konuşmada, 2014 yılında özelleştirilmiş olan Arabahmet Kültür Evi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yeniden halka kazandırılmasının önemi vurgulandı.

-Son gösterim bugün

Şiirin Sonbaharı, bu akşam saat 19.00’da Arabahmet Kültür Evi’nde son gösterimini yapacak.

Baraka Tiyatro Ekibine yeni katılan 6 gencin hazırladığı şiir-oyun, hem öğretici hem de keyifli bir dinleti sunmayı amaçlıyor. Seyircilere müzik ve şiir dolu bir gece yaşatmayı hedefleyen gençler, tüm sanat severleri oyunlarına davet ettiler.

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30/11/2022 09:48