Şiirlerle engelsiz yaşama anlamlı destek

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi de olan Hüsniye Emel Özer, 2018 yılında yayınladığı “Kilidim Anahtarım Sevgim-dir” isimli ikinci şiir kitabının satışından elde ettiği tüm geliri, Engelsiz Yaşam Evi’ne bağışladı.

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner’i ziyaret eden Hüsniye Emel Özer, 61 bin 144 TL tutarındaki bağış çekini takdim etti. KKTC’nin yanı sıra İngiltere, Avustralya ve Türkiye’ye de kendi imkanları ile kitaplarını ulaştıran Hüsniye Emel Özer, söz konusu duyarlı girişimi ile ilgili şunları söyledi: “Bizler uzuvlarımız tamdır diye dünyaya sipariş üzerine mi geldik? Engelli bireylere karşı sorumluluğumuz vardır. Engelli bireylerin ve ailelerin çektiği zorluklara destek olmak ve onların hayatlarını normalleştirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Hükümetlere de çağrımdır; Yaşam Evi’nin en erken zamanda hizmete girmesi engelli ailelere de bir nefes aldıracaktır, en büyük önceliğimiz bu olmalıdır”.

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner ise, son derece anlamlı bir şiir kitabını daha okurları ile buluşturan Hüsniye Emel Özer’i tebrik ederken, yine büyük bir duyarlılık sergileyerek kitap satışından bugüne kadar elde edilen geliri, faizi ile birlikte Engelsiz Yaşam Evi’ne bağışlamasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Şiirle ilgilenmeye çocuk yaşta başlayan ve ilk olarak “Nergis Kokuludur Sevgim”, son olarak da “Kilidim Anahtarım Sevgim-dir”i yayınlayan Hüsniye Emel Özer, kitaplarının satışından elde ettiği tüm gelirleri hayır işi maksadıyla bağışlıyor. Birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Hüsniye Emel Özer, daha önce “Nergis Kokuludur Sevgim” isimli ilk şiir kitabının tüm gelirini hem Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, hem de SOS Çocuk Köyü yararına bağışlamıştı.

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15/11/2021 15:13