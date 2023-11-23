Siirt'te maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden 3'ü hayatını kaybetti.

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23/11/2023

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Siirt'te maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti


Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan 5 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. İki işçi kurtarılırken 3 işçi hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23/11/2023 08:08
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TAGS: Siirt, maden ocağı, göçük
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