Siirt'te maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan 5 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. İki işçi kurtarılırken 3 işçi hayatını kaybetti.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.