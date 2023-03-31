Siirt’te oynanan maçta bahçeden kaçan horoz sahaya girdi

Siirt 1'inci Amatör Lig’deki maçta sahaya giren horoz ilginç anlara sahne oldu.

ads ads ads ads
31/03/2023

ads
Siirt’te oynanan maçta bahçeden kaçan horoz sahaya girdi

Siirt 1'inci Amatör Lig’de oynanan Kayabağlar Beldesi Gençlik Spor-Eruh Sağlık Spor maçında sahaya horoz girdi.

Ligin 16'ncı haftasında Kayabağlar Belde Stadyumu’nda oynanan Kayabağlar Beldesi Gençlik Spor-Eruh Sağlık Spor maçı sahaya giren horozla ilginç görüntülere sahne oldu.

Devam eden müsabakanın ortasında stada yakın olan bir bahçeden kaçan ve sahaya giren horozu fark eden oyuncular, maça ara vererek horozu saha dışına kovaladı. O anlar bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı.

31/03/2023 09:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: SİİRT, maç, horoz,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.