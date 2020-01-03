Sık kullanılan 5 aldatma bahanesi

Öncelikle ne olursa olsun aldatmak kötüdür ve bahanesi olamaz. Bazı insanlar aldatmayı bir oyun olarak görüp her ilişkisinde bu yönteme başvururlar. İlişkinizden memnun değilseniz, başka insanların canını yakmak yerine farklı bir aşka yelken açmalısınız. İşte aldatmayı alışkanlık haline getiren insanların sıkça kullandığı 5 bahane.

Online aldatma, aldatma sayılmaz

Cinsel içerikli filmler bu konuya dahil değil. Ancak partneriniz gerçek bir kişiye online olarak çıplak fotoğraflarınızı gönderiyorsa bu durum aldatmaya girer.

Partnerinizin çevrimiçi olarak böyle bir şey yaptığını öğrendiğinizde, onun için yeterince iyi olmadığınızı hissedebilirsiniz. Partnerinizi düzgün bir şekilde memnun etmediğinizi ve gerçekten berbat olduğunu hissedebilirsiniz. 'Onlar sadece internet eğlencesi' olsa bile, hiç kimse bu tür bir şey yaşamak zorunda değil.

İhmal edilmiş hissediyorum

Kendi ilişkinizde ihmal edilmiş hissediyorsanız ve yine de aldatmak istemiyorsanız, ayrılmış olmanız gerekir. Partnerinizle yaşadığınız sorunları konuşmuş olmalısınız. Aldatmak bu durumda bir çözüm değildir.

Partnerinizin sizi aldattığını keşfettiğinizde bunun sizin yüzünüzden olduğunu söyleyebilir. Ancak onlara inanmayın. Aldatmak istedikleri için aldattılar.

Sadece benlik saygımı artırmam gerekiyordu

Sizi önemseyen birini aldatmak özsaygınızda artışı sağlayacaksa, aklınız baya karışmış demektir. Partnerinizin sizi aldattığını öğrendiğinizde, ilişkinizde yapmanız gereken şeyleri yapmıyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlayabilir.

Partnerinizin bu anlamda nasıl hissettiğinden sorumlu değilsiniz. Özsaygısında artışı isteyebilir, ancak bu yaptıkları doğru değildir. Onları aldatmak bir özgüven artışı olsaydı, ne kadar ileri gideceklerini tahmin edebiliyor musunuz?

Kendimi tutamadım

Evet yapabilirdiniz. Aldatmak zorunda değildiniz. Kimse kafanıza silah dayamadı sonuçta.

Partnerinizin sizi aldattığını öğrendiğinizde, duymak istediğiniz son şey 'Kendimi tutamadım' olacaktır. Partneriniz yapmak istediği şeyi yaptı ve bunu mazeret olarak sundu.

Siz ve partneriniz aldatma noktasına geldiyseniz öncelikle kendinizde bir şeyler aramanız gerekir. Eğer kalmak istemiyorsanız, zorunda da değilsiniz. Aldatmak ilişkiyi mahvedebilir.

03/01/2020 22:30