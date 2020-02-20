Şikayetler ve olması gerekenler

Öncelikle güncel konulara bir değinelim.

Salon sporlarının yükünü çeken salonlar soğuk.

Atatürk Spor Salonu ve Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu “buz” gibi.

Sporcular donuyor, izleyenler donuyor.

Soğuk.

İskele Spor Solonu akıtıyor.

Son birkaç günde şahsıma gelen şikayetler bu yönde.

Yetkililerin dikkatine.

***

Gelelim olması gerekenlere.

Bitmek bilmez telefonlar.

Toplantılar.

Şunu isterim bunu isterim, bize şuna yapın, bunu yapın Akdeniz insanına özgü sıcaklıkla “sınırsız” istemler.

“Siyasi makamın” verdiği sorumlulukla ağızdan çıkmayan “hayır” kelimesi…

Ve laftan öteye geçmeyen sözler.

Ahbap çavuş ilişkileri de cabası…

***

Oysa sporun “yönetim erkinin” olduğu daire makine gibi tıkır tıkır işlemeli.

Mevcut yapısına ek olarak, birimler kurulmalı, verimlilik artırılmalı.

Mesela spor federasyonları ile ilgili bir birim.

Salonlar, sahalarla ilgili bir birim.

Bunları daha da çoğaltabiliriz.

Bunların en üstünde üstün de müdür.

Böylece kafa rahat ve iş yapmaya verimli bir ruh hali.

Daha iyi olmaz mı?

***

Unutmadan, son spor şurasında tüm bunların kararları alınmıştı.

Hatırlatırım.

Geçmiş müdür, spor federasyonları ile daire arasında “irtibat ofisi” kurmak için atım atmıştı.

Umarım, mevcut yönetim, sağla solla, kişilerle uğraşmayı bırakır.

O nerede bu nerde sorularına yanıt aramaz.

Bu çiçeği kim koydu buraya demez.

O araba nerede gibi “verdiği arabanın” nerede olduğunu unutmaz.

ODA İSTERİM sorularını sürekli gündemde tutmaz bu ekonomik krizde de spordaki sistemi kuracak adımları atar.

Umarım.

20/02/2020 13:02