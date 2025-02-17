Şike raporu Disiplin Kurulunda!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı.

Toplantıda, KTFF Disiplin Kurulu’nun 3 Şubat 2025 tarihli tavsiye kararı doğrultusunda oluşturulan Şike Araştırma Kurulu'nun çalışmalarını tamamladığı bildirildi. Kurul, gerekli bilgi ve ifadeleri toplayarak hazırladığı raporu tamamladı.

Yönetim Kurulu, söz konusu raporun KTFF Disiplin Kurulu’na gönderilmesine karar verdi.

Sosyal medyada yapılan açıklama şu şekilde;

"YÖNETİM KURULU KARARI | 17.02.2025

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak karar aldı.

1) KTFF Disiplin Kurulu’nun 03.02.2025 tarihli toplantısında aldığı tavsiye kararı uyarınca KTFF Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Şike Araştırma Kurulu gerekli bilgileri ve ifadeleri alarak raporunu tamamlanmıştır. Bu bağlamda hazırlanan raporun KTFF Disiplin Kurulu’na gönderilmesine karar verilmiştir."