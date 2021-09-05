Sıkışan kuş itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

Yenikent Zümrüt Sokak üzerinde bulunan bir evin cam korkulukları ile sürme camı arasına sıkışan bölgeye giden Lefkoşa İtfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Minik kuşun Taşkent Doğa Parkı’na götürüldüğü ve sağlık kontrolünün arından doğaya bırakılacağı ifade edildi.

Ev sahibi Okan Ersan konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

Evimizin camı arasına sıkışıp kalan misafirimizin hayatını kurtarmak için itfaiyemizi aradık. Cinsi hakkında bilgim yok ama çok güzel bir kuş olduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki zaten bütün hayvanlar güzeldir ..

Arar aramaz ikiletmeden görevini yapan itfaiye ekibine sorumlu çavuşumuza çok teşekkür ederim.

Sizler hayvanlara ve doğaya bu duyarlıkta oldukça bizim içimiz daha rahat.

Çavuşumuzun dediğine göre önce “Taşkent Koruma Parkı”na götürülüp sağlık kontrolü yapılacak ve sonra doğaya iade edilecek.

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05/09/2021 16:15